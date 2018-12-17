港大退休年齡60歲惹不滿　9校董聯署促檢視

現時香港大學的教學人員退休年齡為60歲，但一直有不少已屆退休年齡的資深教授希望繼續任教，惟申請延任的結果未如理想，9名港大校董今(17日)聯署要求校方檢視退休年齡規定，並提高延任審批過程的透明度。



參與聯署的校董包括陳家健、梁泳澤、陳和順、廖振華、張韻琪、麥東榮、張家倫、崔偉恆及賴振鴻。聯署者表示，部分本地大學已將職員的退休年齡提高至65歲，質疑港大現行的退休政策是否足以挽留人才，港大於2017至2018年度就有超過5.5%的終身制教員離職，比率遠高於中大和科大，聯署者相信港大的退休政策可能促使了臨近退休的港大教員轉職到其他院校。



現時港大教學人員可申請退休後延任，但聯署者斥審批過程既缺乏透明度，理據也有欠客觀和說服力，往往會出現差別對待，憂長遠會打擊教職員士氣，以及有可能被輿論視為大學干預學術自由的手段。9名校董要求管理層檢視教職員的退休年齡，提高教授級人員退休後延任申請過程的透明度及客觀性，並讓教職員工參與大學退休政策的討論。



不少港大資深教授曾因退休延任一事引起關注，曾擔任法律學院院長12年的法律系教授陳文敏、以及社會工作及社會行政學系教授何式凝，申請60歲後留任5年，但最終只獲批2年合約。70歲的港大內科及肝臟科講座教授黎青龍則被港大要求明年要轉為兼職。