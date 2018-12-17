消委會：11款香水樣本含塑化劑　患濕疹及孕婦應避用

女士着重儀容外表，不少人出門前均愛噴灑香水。但消委會今(17日)公布的調查卻發現，香水的香料含致敏物質外，市面55款香水樣本中發現11款樣本檢出塑化劑DEP，檢出量由0.00086%至1.1%不等。消委會建議濕疹患者、孕婦、計劃懷孕、正值餵哺母乳的婦女，以及家中有嬰幼兒的家庭成員，暫時避免使用香水。



消委會指，消費者若長期或經常使用香水，並習慣大面積使用添加香味的身體護理產品，便要特別留意香水中的DEP含量。消委會宣傳及社區關係小組主席陳錦榮指，不少香水的成分列表都有標示所含的香料致敏物質，提醒消費者應慎閱產品標籤，有助減低皮膚過敏的風險。



市民普遍容易忽視香水成分，過敏危機難防。市民陳小姐平均每3個月花費逾100港元購買香水自用，她指購買時不會特別留意成分，「香味、包裝同價錢OK就買。」她對貴價香水亦含致敏物質感到失望，指日後選購時會多加留意成分，不過她笑言：「就算睇到成分都唔會睇得明」，希望政府能規定香水包裝提供較易明白的致敏成分資料。



陳先生指會送贈香水予太太作小禮物，卻直認從未留意香水成分，「睇完牌子同包裝就決定買。」他認為「比起食物應該冇咁易敏感，所以平時唔會咁關注。」吳小姐則指已棄用香水改用精油，過往都會先將香水噴至衣服上，避免直接與皮膚接觸。