渣馬猝死跑手心停頓逾1小時裝人工心肺　醫生指可接受

年輕見習工程師吳卓諭於3年前參加渣打香港馬拉松10公里賽時猝死，終年24歲。死因庭今日(17日)繼續召開研訊，負責驗屍的醫生呂潤開今出庭作供，指死者的死因為心臟性猝死，但具體潛在原因不明。



呂表示，經剖驗後，排除了死者的腦、肺和大動脈等有問題，他亦非因藥物致死，故判斷他死於心臟性猝死。而根據經驗，心律不正是最常見的成因，而劇烈運動亦有機會導致心律不正。呂續指，驗屍過程亦有為死者作基因測試，在約100項基因中測試了35種，均沒有發現他有遺傳性疾病，又補充指原發性心律失常佔年輕人猝死個案的32%。



東區醫院深切治療部主管殷榮華醫生則指，有文獻顯示，每10萬名馬拉松參賽者中，會有0.5至1個參賽者會心臟停頓，故殷估計每次馬拉松均會有1至2名心臟停止的個案。而傳統心肺復甦法的效果不太理想，使用人工心肺對生存率有幫助，故自2013年已安排東區醫院的醫生連人帶機到律敦治醫院候命。



殷續指，死者心臟於8時20分停止跳動，至9時40分裝上人工心肺，屬可接受的時間。當死者接上人工心肺後，因死者脫水，血壓又低，故仍需繼續急救，穩定後才轉送東區醫院，運送期間仍有接受最好的治療。



醫生沈海平則指，死者抵達東區醫院後情況非常差，但仍想盡量給他機會，故院方提高強心藥劑量、供給水分和加強人工心肺支持。沈指死者有肥厚性心肌病，左心室跳動遲緩，由於死者過往健康良好，沒有高血壓，故認為肥厚性心肌病屬先天的機會轉高。



家屬質疑，超聲波檢查顯示死者有心肌肥大，但解剖報告卻沒顯示有此問題。沈解釋，治療期間醫生曾給死者大量水分圖增加其血壓，未知是否與心臟肥大有關，而解剖是在一段時間後進行，故有機會受「收水」影響。