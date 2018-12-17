紅磡站連續牆設計被擅自更改　副處長事前未聞

沙中線紅磡站獨立調查委員會今日(17日)展開第36天聆訊，鐵路拓展處副處長梁文豪供稱，於2013年7月至2015年11月任總工程師期間，到紅磡站地盤巡查前，港鐵人員會先向他講解工地情況，他指當時未被告知東面連續牆的頂部會被削去，更不知道會改由將直通鋼筋貫穿連續牆。



委員會代表律師Ian Pennicott向梁展示數張照片，顯示連續牆被削去及螺絲帽被移除，問梁是否知情，梁回應指紅磡站工程於已興建的平台下動工，有時會需要進行打鑿工序，認為「見到佢打嘢都唔奇，但當時我唔知佢打緊乜」，又指不會質疑港鐵去進行這些工序。



不過，梁稱2015年時有人向建築物條例小組(Bo Team)匯報，連續牆設計有出現「擅自偏離」的情況，即連續牆缺少了U型鋼筋。於同年5月27日，港鐵即就事件與屋宇署開會商討，承諾日後的施工改變必須由港鐵的建造及設計管理團隊批准才可進行工程，圖則亦需由屋宇署審核才可以作出更改。



另外，正在退休前休假的路政署署長鍾錦華，上周五(14日)出席聆訊作供後「走後門」離開法院。委員會主席夏正民今早回應指，前來作供的證人理應是「前門入，前門走」，認為事件是輕微的行政失誤。