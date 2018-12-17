大橋口岸商建封閉橋　議員質疑應由旅客埋單

為配合港珠澳大橋落成，機管局計劃斥資30億港元興建一座多式聯運中轉客運大樓及一條570米長、連接港珠澳大橋聯檢大樓的封閉橋，以便利訪港旅客往返機場。離島區議會今(17日)討論該項目，多名議員關注封閉橋的工程費用由誰負責，質疑工程屬「大白象」。區議員郭平批評，機管局興建三跑時以用者自付原則，由港人支付三跑工程費，質疑封閉橋只惠及旅客，為何不向旅客收取費用。



機管局基本工程總經理陳浩榮解釋，封閉橋屬機場整體提升的項目，港人可在多方面受惠，因封閉橋可減少出入境人手，交通減少擠塞等，而現時機場內有不少設施，機管局亦沒有逐項向旅客或港人收費。他續指，該局將安排電動車接送旅客往返機場及口岸，旅客毋須轉車便可前往機場。



團體「機場發展關注網絡」及政黨新民主同盟4人趁會前向出席會議的路政署署長陳派明遞信，反對興建額外的封閉行車橋，批評機管局以港人的金錢興建只惠及內地及澳門旅客的設施。



另外，區議員周浩鼎會上關注港珠澳大橋的旅檢大樓只有1間商舖營業，以他觀察仍有最少6間「吉舖」。陳派明回應指，政府產業署人員積極就出租商舖招標，有免稅店已獲批租約，預計完成裝修便可開業。陳派明亦重申，預計屯門至赤鱲角連接路的北面連接路工程可於2020年完工，由於工程涉及地質及天氣因素，未能回應實際於2020年何時開通。



周又關注，元旦日內地將有3日假期，如同小型黃金周，促請運輸署增加跨境巴士配額外，亦應確保配額「開足車」，以疏導旅客，又要求政府與廣東省政府保持溝通，加強打擊違規旅行團趁元旦及新年訪港。