尖沙咀The ONE發生連環爆竊　賊仔遭撬收銀機擸錢

華人置業集團（簡稱華置）前主席劉鑾雄，其名下的尖沙咀The ONE商場，今晨(17日)發生連環爆竊案。兩間位處不同樓層的開放式飲品及小食店，發現收銀機遭賊人撬開，擸走共數千元「銀頭」。警員到場調查，翻看「天眼」錄影，相信兩宗案件同屬一名竊賊所為，警方調查期間，下午商場又發生失竊疑案，有女顧客報稱背囊離奇「消失」。



現場彌敦道100號The ONE商場四樓及五樓，今晨10時許，開設在4樓一間售賣蛋糕及咖啡的開放式小食店，當職員返回準備開門營業時，驚見收銀機被人撬開，存放在裏面的輔幣不知所終，懷疑被竊賊「光顧」，立即通知負責人及報警。警員接報到場調查，同時到其他樓層檢視各開放式店舖，發覺5樓另一間出售台式小食的店舖，同樣收銀機被撬毀爆竊。初步點算兩店損失共數千元輔幣。



據悉，警方翻看商場內的閉路電視，發現較早前，曾有一名可疑男子進入兩間店舖內，懷疑他與兩宗爆竊案有關，案件交油尖警區刑事調查隊跟進。另外，下午4時許，一名女子在商場地下一間時裝店報案，指其背囊遭人偷走。警員趕至調查後，將案件改列作遺失財物。



據悉，去年8月，The ONE商場2樓一間開放式的錶店也遭爆竊，保安員巡邏時發現遮蓋玻璃飾櫃的黑布被揭開，飾櫃有被撬痕迹，23隻總值約4萬元的手錶不翼而飛。警方6小時後破案，拘捕3男1女蒙古人，起回全部贓物。根據資料The ONE原址是東英大廈，華置於2003年購入，至2010年7月完成重建成樓高29層的綜合商場The ONE；於2014年，集團將物業出售予劉鑾雄。其後有傳劉鑾雄在去年1月底，將市值約180億元的The ONE贈予其妻陳凱韻（甘比）。