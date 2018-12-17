近18萬大學畢業生做低技能職位　創30年新高

近年大學畢業生在就業市場優勢漸失，有研究發現去年大學畢業生的起薪點中位數只有14,395港元，較1997年的15,457港元低6%，而高技能職位增長放緩，造成學歷與職位錯配現象，去年從事低技能工作的大學畢業生得17.7萬人，為過去30年之冠，佔整體畢業生人數16.4%。



新論壇及新青年論壇根據政府統計處的數據，研究1987年至2017年各世代大學生的收入，發現年輕世代擁有大學學歷比例再創高峰，1988年至1992年出生的人在25至29歲時有53.5%擁有大學學歷。



另一方面，高技能職位增長速度卻不成正比，高技能勞工由2007年至2017年只增長了224,600人，但大學學歷勞工卻增加了402,400人，因此愈來愈多大學生只能從事低技能工作，1997年低技能職位的大學學歷勞工有30,400人，增長至2017年的177,100人，升幅4.8倍。



若比較各代人在20至24歲時的初入職的收入，1968年至1977年出生者收入達1.5萬港元，1988至1992年出生者最低，只有13,100港元，最新一代畢業生，即1993至1997年出生者則回升至14,395港元。但研究人員指，年輕一代薪金升幅仍難與以前比較，五、六十年代出生者在90年代經濟繁榮期間的收入上升速度飛快，故在30多歲時能擁有較高的收入，例如於1958年至1962年出生的人於30至34歲時的收入，比1983年至1987年出生的人更高出4000港元。



團體認為政府應針對高技能職位增長放緩的現象，為年輕人提供更多創業機會及就業出路，加上近年增薪幅度落後於樓價升幅，一般具大學學歷者難以置業。