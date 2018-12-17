外派僱員生活費港全球第6　最貴竟係中亞國家？

香港物價高企，連在港的外派僱員亦深受影響。一項全球外派僱員生活費的調查指出，香港的全球排名由去年的第9位進一步上升至第6位，亦是亞洲外派僱員生活費第2高的城市。



國際人力資源管理顧問機構ECA International，今年9月針對全球450個地點進行研究，比較外派僱員在食物、家庭用品及衣物等日常消費的生活費用，但不包括住屋租金的開支。結果顯示，中亞國家土庫曼首都阿什哈巴德排全球首位，瑞士日內瓦及蘇黎世緊隨其後。



亞洲方面，緊隨阿什哈巴德的是香港，位居次席；去年在亞洲排首位的日本東京，今年則跌至亞洲第4位。



亞洲區域總監關禮廉表示，近年香港排名持續上升，而港元在2018年的走勢繼續強勁，推動香港全球排名由去年的第9位上升至第6位，超越了東京和奧斯陸等城市。他又指，阿什哈巴德之所以成為全球首位，主要是因其近期通脹率高達50%，加上當地政府貨幣政策失當令匯率失控，導致其排名由去年的146位大幅躍升至全球第1位，但相信有關情況只屬短期現象，而香港近年排名亦持續上升，相信明年很可能成為亞洲首位。



關相信，中美貿易戰對港率的通脹率影響有限，因香港大部分產品來自中國。他又指，在今年全球頭10排名城市中，亞洲城市佔4席，顯示香港、上海、東京等亞洲城市生活費高昂。他認為，這會令跨國企業在決定派員來亞洲前再三考慮，但暫未見有企業減少派員的情況出現。