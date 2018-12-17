網購騙案首11月飆32%　涉款近4000萬拘64人

近年網上購物騙案持續上升，網絡安全及科技罪案調查科高級警司羅越榮表示，今年首11月共1920宗，較去年同期增加32%，涉款3990萬港元，較去年同期大增142%。有見及此，警方本月3日至14日採取「天翔行動」，打擊有關騙案，派逾百探員搜逾百個處所，拘捕34男30女，年齡介乎15至77歲，牽涉案件317宗，受害人317名，涉款156萬港元。



案件主要牽涉騙徒在網上假扮賣家售賣低價產品，受害人付款後未能取貨，騙徒更失去聯絡。案件牽涉的付款方式有89%為銀行轉帳，7%為現金，另有4%為儲值支付工具。



貨品種類方面，38%為遊戲機/電子產品，26%為演唱會門票，14%是遊戲點數/戶口/武器，10%是嬰兒服飾/用品、日用品及名貴手袋各6%。至於出售平台方面，47%案件發生於網上平台，29%為二手買賣網站，6%是即時通訊軟件群組，而網上討論區及網上遊戲聊天室各佔5%，拍賣網站則佔4%。



被問到今年首11月網購騙案較去年同期飆升，羅認為，有人「複製」以往同類案件手法犯案，在網上發放一個廣告，引誘他人做交易付款，之後卻不寄貨，故案件數字有上升。



被捕人士亦有兩名互相相識的15歲中學生，他們在社交平台訛稱出售足球相關用品，受害人付款後他們就失聯，涉款數百港元。