《國歌法》明年首讀　聶德權指會列明奏唱場合

《國歌法》的本地立法工作正逐步進行，政制及內地事務局局長聶德權今日(17日)表示，《國歌法》的本地立法工作已大致完成，目標是在明年初交到立法會首讀。他指《國歌法》本是全國性法律，亦已納入《基本法》附件三，故現時屬履行憲制責任，透過本地立法的方式，讓《國歌法》得以在香港實施，強調草擬時有參考全國性法律的條文，了解其立法原意和目的，並在本地立法中反映出來。



聶續指，雖會參考全國性法律，但強調不會「照抄」，將充分考慮香港本地的法律制度，即普通法中的慣常做法，以及香港當前的情況。至於會否加入近日盛傳在不同場合，如立法會議員宣誓時須奏播國歌的條文，聶指條文附表中會列明「須奏唱國歌」的場合，如若日後需要增刪，則會透過附屬法例的形式處理，又指全國性法律中，「議員宣誓儀式」是其中一個「須奏唱國歌」的場合，故此會在本地立法中按原則處理這種情況。



議會陣線表示將反對《國歌法》，屆時亦考慮在法案委員會審議期間，加入一些條文，要求刪除在立法會議員宣誓期間播放國歌。他們指，今早與聶德權會面，會後表示曾向聶指出民主派對《國歌法》仍存疑，希望當局重新審視，亦批評新要求屬政治審查，令爭議複雜化。當中有議員亦引述聶指，議員宣誓時播放國歌是由立法會自行安排。



議員陳志全指，以刑罰強迫市民尊重一個地方或一個人，屬下下之策、多此一舉，只會適得其反，令人更討厭或憎恨，認為《國歌法》是屬這個方向，故不會支持。