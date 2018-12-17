安排行家打尖涉提黑幫　的哥罪成判監6個月

一名的士司機於今年5月13日在落馬洲青山公路洲頭段輪候取籌期間，突遭一名男子着他讓另一輛的士「打尖」。司機拒讓時，對方便指「規距嚟」，指「打尖」的士是「member車」，又質問司機是否「黑社會成員」等，該司機於是報警。警方事後拘捕一名涉案的士司機，現年53歲被告栁志華早前經審訊後被裁定一項以三合會社團成員的身份行事罪成立，今日(17日)在粉嶺法院被判監6個月，法官批准他保釋等候上訴。



裁判官判刑時引述被告的背景報告內容，當中感化官指被告至今仍堅持自己清白，形容被告是狡猾的人，裁判官遂認為被告至今毫無悔意。



裁判官又指，從錄影片段可見被告對事主語氣兇惡，明目張膽以三合會社團成員身份行事，威迫守規矩之的士司機排在較後位置，斥責被告所為是欺壓市民的行為，十分霸道，認為法庭不能姑息這類行為，必須嚴懲，以保障守規矩市民的利益，決定判監6個月。



男事主陳仙原今亦有到庭旁聽，他在散庭後表示，據他了解同類事件已出現多年，但當局未有正視問題，冀法庭的判決能阻嚇相類罪行，以保障的士業界權益。