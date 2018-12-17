政Whats噏：港怡醫院推東南亞菜　攞正牌吸街客

私家醫院唔單止鬥住院服務好，連飯堂食物都要鬥好食！黃竹坑港怡醫院今日(17日)請傳媒一齊聖誕前聚餐，期間介紹佢哋飯堂最出名嘅海南雞飯同喇沙湯麵等「招牌菜」畀大家試試，港怡醫院營運總監邱家駿話，醫院為咗有美食，仲試過派送醫院廚師去新加坡深造東南亞菜廚藝。除咗醫院員工有得食，原來公眾都可享此口福！事關大約9個月前，醫院嘅餐廳拎咗食肆牌，毋須只開放畀員工，邱家駿仲話，歡迎公眾經過可以入嚟試試味！



養和醫院有「名菜」叉燒酥、煲仔飯，仁安醫院都有雲吞麵，港怡醫院都唔輸蝕，海南雞飯、肉骨茶同喇沙湯麵都非常出色！重金禮聘星級酒店廚師設計佳餚。主廚盧國錦曾經效力九龍香格里拉酒店同洲際酒店，聽見大家對食物讚不絕口，佢都笑咪咪叫大家其實無病痛、唔使入醫院，都可以嚟食餐好！



邱家駿仲話，曾經有個口腔顎骨有問題、無法正常進食嘅病人，心思思好想食海南雞飯，結果醫院幫佢打碎成「海南雞餬仔」，居然病人都話好食。佢又話，早排鄰近有名校開家長會，都有唔少家長嚟飯堂幫襯，自從申請咗食肆牌之後，飯堂熱鬧咗好多！



至於醫院來年大計，港怡醫院計劃今年首季會在中環嘅大廈加開綜合醫療診所，希望可以收更多新症之餘，亦方便病人去鄰近嘅市區覆診。