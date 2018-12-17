網購騙徒手法多　訛稱售絕版酒又誘賣戶口洗錢

警方本月3日至14日採取「天翔行動」打擊網上購物騙案，拘捕64人，牽涉案件317宗，涉款156萬港元。網絡安全及科技罪案調查科高級警司羅越榮指，今年已採取5次打擊同類罪案的行動，但以今次涉款最多。騙徒一般以比市價便宜兩成至三成的價格訛稱售貨，惟演唱會門票則一般訛稱是以特別渠道取得坊間已售罄門票，「售價」比原價高一些。



羅指最大宗個案牽涉損失44萬港元，涉及多名受害人，騙徒在網上訛稱出售絕版、獨特的威士忌等烈酒。單一受害人則被騙大量購買聲稱比原價便宜兩成至三成的月餅券，損失10萬港元。



今次行動的大部分案件牽涉單獨犯案，佔被捕人士中的44人，但當中亦有集團式犯案，牽涉8個不同團夥，各涉2至7人不等，被捕者包括主腦及操控社交平台帳號的骨幹等。



其中港島總區搗破一個網購詐騙集團，拘捕45至66歲的4男3女，涉以行騙手段取得財產及洗黑錢，其中一人為集團主腦，其他被捕人士為集團成員及收款戶口持有人等，相信已成功搗破一個活躍集團。該集團涉32名受害人，涉款15萬港元。



港島總區重案組高級督察鄭逸鵬指，集團是假扮賣家在網上平台出售包括演唱會門票、主題樂園門票及月餅券等，待受害人以銀行轉賬後就失去聯絡。集團並誘使他人出售戶口用作收錢及清洗黑錢之用，不排除有更多人被捕。至於該8個團夥有否三合會背景，羅指警方仍在了解中。