政Whats噏：政黨聖誕派對　象哥玩遊戲甩轆

香港聖誕節嘅節日氣氛相當濃厚，幾名立法會議員今日(17日)都趁住放假前舉行聖誕派對，齊齊食番餐好，齊齊玩遊戲！不過講到玩遊戲，議員黃定光(象哥)似乎唔係好在行喇！事關其中一個遊戲係要打乒乓波，而且每打一球都要根據唔同題目講一個相應答案，象哥似乎冇聽清楚規則就自告奮勇要落場先，打咗幾次都只係識喺第一球講答案，最後搞到要換人叫象哥喺側邊學吓先喎！



不過，另一個遊戲「大電視」入面象哥就攞到彩喇，個遊戲係議員睇完題目後，靠做動作或描述引導隊友估答案，而其中一條題目係「事業線」，結果議員蔣麗芸(Ann姐)反應最快，舉起隻手去到胸前，不過似乎就忽然醒起有啲尷尬，隻手停咗喺半空，象哥喺呢個時候就出手解圍，舉手喺自己胸前比劃比劃，結果佢嘅隊員就一目了然，即刻就估到答案喇！



但其實轉數快有時都未必係好事，因為另一題答案「填海」，漁農界議員何俊賢隨即就話「自己最憎呢樣」，的確作為漁農界代表，唔鍾意填海可以理解，但係呢個同佢政黨嘅立場好似有啲矛盾，好在佢啲黨友都醒目，即刻繼續講，將個焦點拉番去遊戲到，化解咗呢個尷尬場面。