東華文物館沉降逾10毫米　廣華醫院重建急煞停

廣華醫院自前年中開始進行第一期重建工程，而列為法定古蹟的東華三院文物館將會原址保留。承建商惠保香港有限公司於上月26日早上發現工地電梯槽開挖範圍內出現積水，監察數據顯示文物館附近的地下水位及沉降有異常情況，已即時停止地盤所有挖掘工程，並採取緊急補救措施，包括加裝灌水井、重鋪文物館周邊的防水帷幕及回填電梯槽範圍。



廣華醫院拒絕透露實際沉降幅度，僅指一般建築物若沉降達25毫米即屬異常，但法定古蹟沉降超過10毫米則已是異常情況。因此推斷今次文物館沉降幅度應達10毫米或以上。



醫管局表示，承建商採取有關措施後，地下水位回升，而文物館沉降情況已受控制，未有惡化。顧問工程師即時對文物館進行初步檢查，確認結構沒有即時安全問題，初步報告已提交有關政府部門。



承建商亦已委託獨立地質工程專家顧問研究地質情況，評估地下水位變動及沉降的原因，及盡快提出解決方法。承建商同時已委託文物保育專家，檢查文物館的狀況及提交報告，以確認文物館結構安全。



醫管局已通報屋宇署、古物古蹟辦事處等政府部門及東華三院。醫管局初步估計，廣華醫院重建工程受事件影響需暫停約3個月，醫管局會確保情況解決後才再開展相關工程，確保法定古蹟的結構安全不會受工程影響。廣華醫院範圍內其他建築物及毗鄰醫院的民居，均沒有受事件影響，醫院服務維持正常。



東網記者傍晚到現場視察，發現重建地盤多處已經挖空，建築支架清晰可見，惟工程已經暫停，未見有工人施工，只有少數職員聚集，似是商討一些事情。



今次廣華醫院重建工程包括拆卸主座大樓南翼、護士宿舍、及行政大樓等建築物，然後在原址建造新大樓，而東華三院文物館將會在原址保留。承建商今年2月展開地庫挖掘工程，至今已開挖至地庫底部。開挖工程上月24日如常進行，當時所有監察數據均未有超出警戒水平。