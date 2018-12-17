以假文件騙取銀行證明書　3內地男女囚逾3年

3名持雙程證來港的內地男女，去年8月1日到中環滙豐銀行總行，企圖用假文件向銀行職員訛稱他們在滙豐開有戶口，並有多達98億美元(逾768億港元)的存款，要求銀行發出俗稱「水單」的結存證明書，銀行職員察覺有異而報警。三人早前經歷廿多天審訊後，被裁定行使與管有虛假文書等4項罪名成立，今午(17日)在高院被判監3年4個月至3年6個月。



罪成的3名被告分別是司軍定(48歲、裝修工人)、楊頲淼(36歲、文員)及司翠羅(女、57歲、裝修判頭)。司軍定是司翠羅的胞弟，司翠羅與楊頲淼無血緣關係，二人卻以「姊弟」相稱。



辯方求情指，司翠羅與司軍定兩姊弟祖籍河南，司軍定因獲得司翠羅支付醫藥費，出於報恩才聽命胞姊犯案。祖籍四川的楊頲淼，大專畢業後從事農業科技、房地產及金融，具商業頭腦的他亦創立了數間公司，不過其未婚妻知道他牽涉本案後，便與他分手。



法官判刑時表示，涉案假文書造工不算精細，但亦非粗製濫造，明顯花了不少時間心機製造。各被告明目張膽犯案，被銀行職員悉破後仍砌詞狡辯，將罪責推搪到不知名人士及主腦身上，並無絲毫悔意。法官指，各被告夥同犯案，且為了犯案目的才特意來港，均屬加刑因素。最終判司軍定及楊頲淼各監禁3年4個月，判司翠羅監禁3年6個月。



同案原本另有一名被告盖軍，與上述3名被告同被控一項串謀詐騙罪，但陪審團早前裁定，四人串謀詐騙罪罪名不成立。