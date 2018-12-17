政Whats噏：遲遲未獲發選舉資助　阿廷向聶德權追債

立法會自從修改《議事規則》後，議員提出臨時動議嘅次數已經大大減少，今日(17日)立法會政制事務委員會開會，屬民主派陣營嘅議員林卓廷(阿廷)就提出臨時動議，仲罕有地喺建制派都支持下獲得通過。到底有咩可以令民主派同建制派聯手？原來係錢作怪，佢哋齊齊向政制及內地事務局局長聶德權追數。



區議會換屆選舉明年舉行，政府因應通脹變動，建議將選舉開支上限由約6.3萬港元提高到6.9萬港元，而每名合資格候選人嘅資助額就增至每票15港元。今日委員會審議相關建議，作為首名發言議員嘅阿廷就向聶「追債」，話政府資助機制好大問題，事關每當有選區嘅選舉涉及選舉呈請，該區參選人嘅資助就會被扣起，直指在座好多議員都係受害者，任期都過咗一半，仍然被拖欠幾十萬港元資助，直問聶幾時還錢。



阿廷嘅發言引起在席議員熱議，連身兼委員會主席嘅建制派議員張國鈞都話：「我都未收番(資助)。」而同屬建制派嘅議員蔣麗芸同劉國勳更鼓勵阿廷提出動議，明言︰「我哋支持你。」劉認為法庭對選舉呈請嘅判決同資助並冇好大關連，候選人確係參與選舉同用咗經費，所以佢都支持阿廷要求政府修例。



劉又話，依家資助額制設上限不得多於開支上限一半，覺得資助額不足會限制宣傳創意，認為政府應全數資助。議員黃碧雲都支持，話唔可以令選舉變成有錢人先可參加，望政府考慮不設上限，甚至仲建議當局推出免息貸款資助有經濟困難嘅參選人。



講完一大輪，阿廷終提交臨時動議，要求政府盡快修例，盡早發放拖欠各參選人嘅資助金額。不過建制派議員梁美芬見到後就即刻行埋去叫阿廷改字眼，將動議原本用嘅「拖欠」改為「拖延」，林都聽話舉手要求修改，最後動議喺冇記名投票下，獲得大多數議員支持而通過。聶之後就笑笑口話，睇到好多議員都有切身感受，佢都認同需要修例，不過現行法例有相關規定，亦都需要保障公帑咁話。



未來兩年先後有區議會同立法會換屆選舉，競選宣傳工作樣樣都講錢，難怪建制派同民主派今次聯手催政府還債喇。