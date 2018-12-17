回收再造業意外多　13機構獲安全認證

回收再造業涉及操作不同大型機器，工業意外時有發生。職業安全健康局2年多前獲「回收基金」資助，推出為期3年的「回收再造業職安健提升先導計劃」，為於香港從事回收再造業的機構，提供安全系統審核服務、免費培訓課程及資助購買安全設備等。計劃已接獲200間企業申請，至今有13間回收再造業機構達一定職安健水平，今日(17日)獲認證。



職安局舉辦嘉許禮，向13間回收業界機構頒發認證證書。勞工處副總職業安全主任李永強表示，去年有50多宗回收再造業工業意外，並有1宗死亡個案，而最常見的工業意外類別為被移動物件碰撞，其次為滑倒、絆倒等。他又分享過往部分工業意外個案，如有工人在回收場內修理叉式起重車時遭墮下的叉擊斃，李提醒回收業界須定期進行風險評估，並要跟從安全工作程序。



其中一間獲認證的德利環保廢紙回收公司負責人許煒豪指，由於廢紙積存容易發生火警，故參與先導計劃後有職安局人員到公司視察環境，並提供意見，減低火警危機。



另一獲認證的黃大仙社區回收中心中心主任何其強稱，參與計劃前中心時常發生意外，如他頭部曾撞到壓膠機，加上中心主要回收塑膠，「有時膠袋就咁係地下，試過有同事踩到跣親」。何指參與計劃後中心職員上了職安局課程，並在資助下購買工作台取代「人字梯」，而通道地下亦保持暢通，現時未再發生意外。