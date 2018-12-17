首10月詐騙案增20%　社交媒體騙案涉款飆3倍

撲滅罪行委員會今(17日)公布2018年1月至10月總體罪案共有4.5萬宗，較去年同期的4.7萬宗下降約3%。保安局局長李家超表示，詐騙案數字較去年同期增加近兩成，主要涉及社交媒體騙案、網上購物騙案和商務層面的電郵騙案等。



當中社交媒體騙案上升1000宗，升幅約1.2倍，涉案金額4.5億港元，較去年高出3倍。李家超指，騙案大多涉及長時間行騙，例如會發展成為朋友關係，在獲取受害人信任後才會提出要求。



李指，反詐騙協調中心自去年7月成立至今，接到3.3萬個市民電話查詢，成功攔截500宗案件騙款流出香港，共有13億騙款未被匯出。他指詐騙案永遠存在，故需要公眾一起警覺打擊。



至於毒品方面，忘我類、可卡因、氯胺酮(K仔)、冰和海洛英的搜獲量都有上升，當中增幅最多為忘我類毒品，高達7倍，由去年1至10月的3728粒升至今年同期的3.1萬粒。李指，毒品檢獲量呈上升，主因是國際供應量充足，亦反映毒品至今需求量大，加上執法部門獲情報輔助，大力打擊和檢獲相關毒品。



對於有人在深水埗撒錢一案，李指警方現正處理案件，調查工作會繼續，但強調任何人擾亂公眾秩序都需要負上責任。