辦公室環境影響工作效率　80%員工指寧靜最重要

理想的工作環境可提升工作效率！香港綠色建築議會調查發現，工作環境整體光線、寧靜工作環境、室外景觀成3大影響員工身心健康的元素，作出改善亦有助提升員工的工作效率。



議會昨日(16日)發表「辦公室環境對身心健康發展影響」研究報告，有11間香港企業約180位員工完成問卷。全部受訪者均偏好於在光線充足的環境下工作，認為無論對身、心理健康都有幫助；逾80%認為寧靜的工作環境十分重要，噪音干擾會影響工作效率。超過70%認為辦公室外有綠樹、草坪、海景等景觀，可提升員工的工作熱誠及減低挫折感。



報告亦指受訪者認為，在辦公室內其他影響身心健康的元素有改善空間，包括辦公室內空氣溫度、空氣質素、空氣流動率、噪音、公司福利與支援和自然景觀元素等。



香港綠色建築議會董事暨業界標準及作業委員會主席周家明博士指出，辦公室應善用窗簾及燈罩遮擋過強的室外及電燈光源；並設計出多樣化的工作空間，讓員工可在需要時離開自己座位工作，減拘束感。



另外，議會於去年初起推出「ACT-Shop」計劃，協助本地私人樓宇找出耗電脈絡，提升建築物的能源效益表現。截至上月推出4次試驗計劃，成功為24棟香港私人樓宇作「重新校驗」工程，預計每年可為上述私人樓宇節省約1300萬度電(kWh)。