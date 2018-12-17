八達通復康交通資助延長3年　每月接載700程

八達通卡有限公司宣布撥捐580萬港元予香港復康會，延長「八達通復康交通資助計劃」3年至2021年。兩機構自2014年推出計劃，供領綜援的輪椅人士預約易達轎車，每月登記會員可獲資助4程轎車服務，新計劃預計每月接載次數由現時600程，增至700程，未來3年料提供25,200程無障礙交通服務。



截至上月底，該計劃提供超過34,000程的點對點無障礙交通服務，會員人數超過3000人，會員致電復康會預約專線後可乘搭易達轎車，的士費由八達通公司資助。



復康會總裁梁佩如指，計劃成功鼓勵輪椅人士走進社區，放眼世界。她指調查發現，逾半受訪者面對交通困難，包括繁忙時間難於使用公共交通工具、沒有可供輪椅上落又較易負擔的交通工具前往醫院覆診或郊外地方等；90%受訪者認為計劃能夠解決其交通需要，93%表示因得到資助而增加了外出的意欲。



熱愛話劇的受惠者Sky指，每周由將軍澳住所前往石硤尾排劇最少需花數小時準備，得計劃資助坐讓他更易掌握時間，方便排劇，鼓勵他發展個人興趣，融入社會。八達通署理行政總裁甘志深表示，延續計劃令輪椅人士可積極投入社交生活，不用再因交通問題而對外出卻步。