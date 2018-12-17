41日內第五度出擊　泰軍方清萊截獲2.28億港元冰毒

執法部門繼續狙擊黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團，235日內已破獲35宗涉及和勝和的毒品案，亦是泰國清萊當局於41日內第五度破獲特大毒品案。泰國軍方周日（16日）晚在清萊府截獲約1900萬粒冰毒，惟負責運毒的毒販則逃去無蹤。消息指，該批毒品來自緬甸，估計市值約2.28億港元。



泰國傳媒報道，軍方早前接獲來自禁毒機構的線報，指有人會從緬甸輸入毒品。當日晚上8時，第31隊上校率契（Sutkhet Srinilthin）帶領士兵，在清萊一條村落發現兩輛可疑汽車，因此跟蹤它們。負責駕駛車輛的兩名毒販發現自己正被跟蹤後，立即棄車而逃。士兵最終在汽車上合共搜出88袋冰毒，而所有袋上都印有西班牙足球隊皇家馬德里的標誌。



這是泰國當局於過去41日第五度在清萊府出擊，全部均涉及上海仔販毒集團的案件。由於打擊力度不斷加強，導致多地的毒品零售價格急升，有人見有利可圖及為加快出貨，願意出高價利誘其他人偷運毒品。泰國軍方周一（17日）表示，駐守北部的陸軍部隊於過去兩個月，已經總共檢獲5000萬至6000萬粒冰毒。



不過，近期接連破獲多宗特大毒品案，據知上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方保護傘已失效，泰國當局也備受壓力，必須採取強力行動加以打擊。雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知中央早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，中央政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加緊打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。



上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。近日又返回鄰近泰國地區匿藏。



上海仔借病潛逃 ﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/