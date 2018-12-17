仁安男病人做輸尿管鏡手術　體內遺留醫療物料

仁安醫院今年7月為一名男病人進行輸尿管鏡手術後，發現遺留醫療物料於病人體內。衞生署於10月18日接獲該院呈報事件並即時跟進。



衞生署表示，今年10月中收到一間私家醫院呈報一宗醫療風險警示事件，據了解仁安醫院於發現問題後已在24小時內向該署通報事件，不涉延遲通報。個案涉及一名38歲的男病人於7月20日進行輸尿管鏡，及後發現遺留醫療物料於體內。



衞生署在接獲通報後隨即作出跟進，並要求院方4星期內提交調查報告。院方已向衞生署提交調查報告。經審視醫院提交的資料後，該署無發現證據顯示醫院在房舍、人手、設備方面違反《醫院、護養院及留產院註冊條例》，或違反《私家醫院、護養院和留產院實務守則》的要求而導致事件。



連同上述個案，衞生署今年至今錄得8宗私家醫院須呈報醫療風險警示事件及重要風險事件，當中有4宗涉及術後遺留物件於病人體內的個案。



仁安醫院回應東網時指，今年7月一名男病人於該院進行輸尿管鏡手術後，發現軟導管末端遺留於病人體內，及後已成功取出，病人健康未受影響。院方對病人致以慰問及即時作出跟進，已聯絡物料供應商，並停止使用整個批次的導管，病人現時情況穩定健康。