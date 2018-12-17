螺絲頭供應商指剪筋削弱強度　或令絞牙損壞

沙中線紅磡站獨立調查委員會今午(17日)續訊，負責提供鋼筋螺絲頭的「人和科技控股有限公司」(下稱「BOSA」)銷售及營銷經理Paulino Lim供稱，其職責是為人和、港鐵及承建商人員提供訓練，包括教授禮頓及港鐵的地盤工程師檢查螺絲頭，亦會講解質量及監控計劃(QSP)的要求內容，惟連日來證供顯示，港鐵及禮頓人員均未有按QSP要求，保存巡查月台層板螺絲帽的紀錄。



Lim亦供稱，BOSA為整個沙中線紅磡「1112」合約提供了近39萬個螺絲頭，以及65萬支鋼筋。Lim指自己平日早上會於工地做檢查，鮮有聽聞鋼筋及螺絲帽出現問題，不過他記得曾有泛迅員工到BOSA的工地取走兩箱螺絲帽，但當時他未有查問原因。政府代表律師許偉強即詢問，是否曾有額外購買螺絲帽的紀錄，Lim稱承建商禮頓曾向BOSA多購買一萬個螺絲帽，又指即使泛迅需要更多螺絲帽也需要透過禮頓「落單」，他亦不確定這些額外螺絲帽是否作更換之用。



委員會代表律師Ian Pennicott引述Lim的證人供詞，用於工地鋼筋有分A及B型，技術上可以將B型剪短成A型再扭入螺絲帽，但他不建議這樣做。Lim承認此說法，認為剪鋼筋做法會將鋼筋強度減弱，而且有機會令鋼筋絞牙損壞，故要剪得相當有技巧，才能將其扭入螺絲帽中。



至於日前證供顯示出，港鐵及「阿特金斯(Atkins)」於連續牆「整體落石屎」(monolithically)的理解上有分歧，阿特金斯顧問有限公司設計團隊主管(A隊)及項目經理(B隊)Robert William Mccrae今作供，認為將東西層板、連續牆及通風槽層板同時間落石屎才可以達致錨固作用，當中不涉及將連續牆削低。不過，他於2015年時曾收到一份「技術查詢」，當中涉及將東面連續牆削低，並改以直通鋼筋取代螺絲帽的設計。