改革開放港黑幫北上　層層保護傘中央查到底

泰國清萊當局接連破獲特大毒品案，目標直指黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟上海仔郭永鴻的販毒集團，加上內地各省市公安部門「拍蠅打傘」，反映上海仔背後的保護傘正逐步瓦解。事實上，自內地改革開放以來，不少本港黑社會北上「搵食」，部分更與內地官員勾結，近日內地當局雷厲風行打黑，行動更將伸延至雲南及粵港澳等地，現職官員相信已「震騰騰」，就連已退休的本港警官，即使職級高至前助理警務處長亦會被抽出查辦，絕不被輕易放過。



內地於40年前推行一系列改革開放政策，除促進經濟發展，亦吸引大批本港黑幫北上「搵食」，從事黃賭毒等不法行為。據了解，他們會向地方官員及公安提供各種利益誘使對方同流合污，使他們成為黑社會的保護傘，包庇各種惡行。



不過，近年全國展開掃黑除惡專項鬥爭行動，各地公安部門「拍蠅打傘」，摧毀大批黑惡組織。據了解，為將犯罪集團連根拔起，中央將會加大力度，嚴打黑惡組織及背後的保護傘。



其中，上海仔販毒路線途經的多個地點，包括雲南、粵港澳等，均為重點打擊地點。不論是現職官員，抑或是已退休的涉黑前官員，均是受查對象，相關人士將無一幸免。



上海仔借病潛逃：http://hk.on.cc/fea/shanghai/

