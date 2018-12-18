魚鳥誤吞微塑膠　恐流人類食物鏈或致病

海洋塑膠污染問題近年漸受關注，Jo Ruxton兩年前監製的紀錄片《塑膠海洋》(A Plastic Ocean)正正揭示有關問題，更發現太平洋中微塑膠問題嚴重，甚至進入人類食物鏈。Jo指，計劃未來會再拍攝與海洋有關的紀錄片，講解海洋的重要性以及如何支持生態，並盼大眾可從紀錄片中學懂如何愛惜海洋，推動減塑。



Jo說製作《塑膠海洋》全因約十年前一個「都市傳說」，當時人們認為北太平洋中有一件巨型塑膠漂浮垃圾帶，面積是法國三倍，Jo形容說法極為可怕(Horrible)，故決定和科學家出海證實，並向大眾展示最真實情況。出海後，Jo發現情況與想像截然不同，海中心並無一大片漂浮垃圾，但更可怕的是，他們發現海洋中滿布由大件塑膠垃圾分解而成的微塑膠，更有不少魚類、雀鳥誤食膠粒。



微塑膠問題比漂浮垃圾問題更為嚴重，因魚類進食微塑膠後會進入人類食物鏈，而微塑膠更可能含毒素，人類進食帶有微塑膠的魚類後可有機會引致不同疾病。Jo又稱，拍攝紀錄片中最難忘是於澳洲附近發現大量死海鳥，解剖後發現海鳥胃中塞滿塑膠，牠們更將塑膠餵給幼鳥，最後活活餓死。



近年大眾對塑膠污染增加認識，Jo對改變感到欣喜，並認為未來五年將會有更大轉變。Jo又指，地球已無空間容納即棄產品，呼籲大眾亦應進行重用及回收。