包裝過度發泡膠濫用　港府規管微塑膠大落後

超強颱風「山竹」過後香港海灘滿地塑膠垃圾、貝澳黃牛「Billy」解剖後被發現胃部塞滿膠袋,一幕幕震撼片段提醒大眾是時候「走塑」。關注海洋塑膠問題的英國組織「Plastic Oceans Foundation」專家批評,港府在規管微塑膠落後,又直言香港的超市過度包裝問題「瘋狂」。他們又透露,明年香港的「地球一小時」活動除鼓勵關燈一小時外,亦會首度加入關注塑膠議題。



Plastic Oceans Foundation創辦人Jo Ruxton及技術總監Geoff Brighty早前來港兩周,了解香港塑膠氾濫的原因,以及為環保團體世界自然基金會香港分會(WWF)制訂明年塑膠議題方向。Jo約廿年前已於香港研究中華白海豚情況,她坦言重臨香港後,發現海洋污染問題愈趨嚴重,如海下灣的魚減少,「Rare to see fishes now(現在很難才可以見到魚了)」。



除了海洋污染問題外,Jo認為香港過度包裝近乎瘋狂,如新鮮水果每個要以發泡膠包裝,再額外包上保鮮紙。另外,她又稱現時不少歐美國家都立例禁售含微塑膠的護理產品,然而香港卻未有相關法例,故生產商將相關產品推往香港市場售賣。加上污水處理廠亦無法處理微塑膠,故她敦促港府應盡快訂立禁售微塑膠產品的法例。



Geoff於英國長期於私人公司及超市合作,建議方法予機構減低塑膠垃圾量。他認為香港現時最嚴重是過度使用發泡膠問題,直言使用發泡膠已是港人的「Part of life(生活一部分)」。他指,香港大部分餐廳外賣時均採用發泡膠,而英國餐廳外賣會用紙盒,故希望香港餐廳可選擇其他替代品,亦可重用塑膠。



二人透露,明年WWF會從教育、地球一小時及推動對話三方面進行減塑活動。教育方面,Jo指,WWF將會於不同學校舉辦教育計劃,亦會選出大使,鼓勵學生學習有關塑膠議題的知識。另外WWF會鼓勵生產商、零售商及政府等代表商討減少使用即棄塑膠產品。