深水埗天降橫財：「幣少爺」凌晨獲准保釋候查

【12:10】「幣少爺」在休息一晚後至中午終於現身，並且駕駛一輛混能車離開其西貢寓所。至於其林寶堅尼跑車則停泊在惠民路西貢碼頭公眾停車場內。



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「幣少爺」黃鉦傑(24歲)涉嫌「公眾地方內擾亂秩序行為」，在深水埗警署被警方扣查近30小時，今日(18日)凌晨1時許已獲准保釋候查。他返回西貢停泊林寶堅尼跑車的停車場，坐在跑車車頭以fb直播，宣稱：「今日成功出返返嚟，人無事、車無事。又稱：「只係因為警察話我實在過於高調，所以需要畀個下馬威我，(我)唔似啲倫敦金騙子，畀人扣押晒啲資產，足以證明我係清白。」他指曾有前輩勸他小心畀人「棒打出頭鳥。」，以往不明白，現在終於了解到這句說話。



相隔1小時後，黃又上載一貼文並附有食飯盒照片：「明天2個行程，中午2點會到深水埗明哥買飯票，交由明哥負責派發飯。」並將會在晚上召開記者會，交代事件始末：「各位記者提問，知無不言一一解答你哋。」，有網民見到照片留言取笑他「咁慘要食飯盒。」亦有網民留言支持他買飯票做善事。警方將案件列作「在公眾地方行為不檢」，由深水埗警區重案組跟進。



本月(15日)下午2時45分，警方接獲多人報案，指有大量現金從高處灑下，案件原報雜項事件。警方到場於上址多處檢獲約60張面值100港元的紙幣，懷疑與案有關。初步調查，案件列「在公眾地方行為不檢」。警員進一步調查，相信「幣少爺」黃鉦傑為事件的主謀，前日(16日)下午約3時30分在深水埗福榮街近南昌街，將涉嫌「公眾地方內擾亂秩序行為」的黃拘捕，當時黃正駕駛林寶堅尼跑車「派錢」。黃被扣查期間，先被探員帶返深水埗福榮街搜車，再到西貢寓所搜屋、後帶返深水埗警署扣查，期間黃稱不適，要求到醫院治理及「驗傷」，至清晨被押回警署繼續扣查。



至昨日(17日)晚上9時，黃再被扣上手銬押至位於荃灣的公司辦公室搜證，個多小時後由探員押往西貢住所搜屋，及後押返深水埗警署進一步調查，案件轉交深水埗警區重案組跟進。至今日(18日)凌晨1時35分，黃已獲准保釋候查，須於明年（2019年）1月下旬向警方報到。

