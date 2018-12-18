爆竊3人組豪宅搵獵物　撞正阿Sir走唔甩

警方就踏入冬防加強巡邏，並於將軍澳警區及西貢分區交界一帶進行部署，及至昨晚(17日)9時40分，西貢分區巡邏小隊第1隊及西貢鄉村巡邏隊警員，進行反爆竊行動。期間巡至打鼓嶺新村7號對開，發現3名形迹可疑男子，隨即上前截查，於3人隨身攜帶的背囊內，搜出一批懷疑爆竊工具，包括螺絲批、鐵錘、手提電鋸、𠝹刀、鉗等物品，懷疑3人正尋找目標落手，遂以涉嫌遊蕩將3人拘捕，帶署扣查。



被捕3人俱持雙程證，分別28、35、37歲。據西貢分區助理指揮官陳澄傑表示，3人昨日剛抵港，其中2人來自廣東，操廣東話，其餘1人來自河南，當被警員問及3人到上述地方所為何事，3人俱支吾以對，其中1人僅表示「幫朋友做嘢」，惟拒絕透露詳情。警員隨後在現場附近一帶兜截，未有進一步發現，惟向一名當值保安員了解時，得知較早前約於昨晚8時半，發現2名陌生男子在屋苑外徘徊，狀甚可疑，惟無即時報警處理。警方不排除被捕3人與同黨密謀犯案，正展開追查，並跟進3人是否與區內爆竊案有關。



陳又稱，據調查顯示，賊人犯案每多取易捨難，並選擇保安較寬鬆，甚至全無保安系統住宅落手，故呼籲居民時刻注意防盜，睡覺或外出時，關好門窗，免被賊人有機可乘。