騙徒誘客落疊　網上訛稱絕版、獨家、割價清貨

騙徒在網上訛稱出售的貨物可謂五花八門，訛稱出售絕版、獨家、千金難求、割價清貨等出售產品，其中訛稱出售「絕版」威士忌的個案涉款逾四十四萬元，是損失最多的個案。至於被捕人士年齡層廣闊，其中兩人為年僅十五歲的中學生，互相認識，均在社交平台訛稱出售足球用品有關工具，待受害人付款後他們就失聯，為賺取數百元而淪為騙徒，結果惹上官非。



涉案騙徒訛稱售賣的貨品種類眾多，其中三成八為遊戲機及電子產品，包括手機、平板電腦、數碼相機、手提電腦；兩成六為演唱會門票；一成四是遊戲點數、遊戲戶口及虛擬武器；一成是嬰兒服飾及用品，而日用品及名貴手袋則各佔百分之六。警方指騙徒一般以比市價便宜兩、三成的價格訛稱出售貨物，惟當假稱有售演唱會門票時，則會聲言是從特別渠道取得坊間已售罄的門票，因此售價或比原價稍高。



個案中有騙徒訛稱出售「絕版」的獨特威士忌，令多名受害人「中招」，損失逾四十四萬元，是涉款最多的個案。另有人被騙購買比原價便宜的全城搶購月餅，付了十萬元買月餅券後賣家無影，成為單一損失最多的受害人。



另有人在網上訛稱出售「獨家」、「絕版」波鞋，更稱是「只此一對，千金難求」作招徠騙網民。其他招徠手法包括稱有「時款電器，割價清貨」，或指有最新手機特價發售等。