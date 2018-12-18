東方日報A1：首11個月1900宗網騙又呃4000萬　拘64人最細15歲

收錢唔交貨，網上購物騙案暴升，警方今年首十一個月接獲一千九百二十宗網購騙案，較去年同期大增三成二，涉款金額更激增一點四倍至三千九百九十萬元。警方近日採取「天翔」行動，在不足兩周內拘捕六十四人，調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。警方坦言網購普及且犯案容易，有人「複製」手法犯案令數字飆升。學者形容罪案數字驚人，本港淪為網騙之城，促警方加強執法及宣傳。



近年網上購物騙案持續上升，警方網絡安全及科技罪案調查科高級警司羅越榮指，今年首十一個月有一千九百二十宗，涉款三千九百九十萬元，警方本月三至十四日採取代號「天翔」行動，派出逾百名探員搜查逾百個地點，拘捕卅四男卅女，年齡介乎十五至七十七歲。被捕人士涉嫌以欺騙手段取得財產及清洗黑錢，牽涉三百一十七宗案件及三百一十七名受害人，涉款共一百五十六萬元。被捕人士已獲准保釋候查，下月中旬向警方報到。



警方在行動中檢獲一批電腦設備、手機、提款卡及銀行文件等。騙徒的手法是在網上假扮賣家，發放出售貨物的訊息，誘使買家付款後，騙徒就失去聯絡。這些案件四成七牽涉社交平台、兩成九涉二手買賣網站、百分之六是即時通訊軟件群組，而網上討論區及網上遊戲聊天室各佔百分之五，拍賣網站則佔百分之四。據了解，涉及的網上平台包括Facebook及Carousell等。



警方指案件大部分為單獨犯案，佔被捕人士中四十四人，當中亦有集團式犯案，牽涉八個由二至七人組成的團夥，有主腦及操控社交平台帳號的骨幹成員被捕。其中港島總區搗破一個網購詐騙集團，拘捕四男三女，年齡介乎四十五至六十六歲，其中一人為集團主腦，一人是骨幹成員以及五名銀行戶口持有人，案件涉及卅二名受害人及十五萬元損失。警方指該集團假扮賣家在網上出售演唱會、主題樂園門票等，待受害人轉帳後就失聯。集團又誘使他人出售戶口，再用「傀儡戶口」收錢及清洗黑錢。



羅續稱，市民消費模式改變，網購及代購愈來愈普及，加上犯案容易，只需上網發文發廣告引誘他人做交易，令獨立犯案增加。案件牽涉付款方式主要為銀行轉帳，佔八成七，百分之七為現金、百分之四為電子錢包。警方會不斷留意網購趨勢及留意網上「黑點」，呼籲市民保持警覺，小心選擇賣家，買門票、購物券和預付券時應透過正式渠道購買，不應相信身份或貨源不明的人。



理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，網購騙案已取代街頭騙案，令本港淪為網騙之城。警方應加強宣傳，市民亦要提高警惕，若發現網上以平價促銷，就要提高警覺，他坦言：「邊有咁大隻蛤乸隨街跳！」市民應選擇信譽良好的平台進行購物，慎防受騙。



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