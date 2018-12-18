探射燈：冬至餸貴　銷情濕滯

今年受經濟、天氣及傳染病等影響，市民冬至要「捱貴餸」。內地非洲豬瘟疫情擴大，「外省豬」禁止輸港，豬肉即時漲價30%；早前日本出現高溫，令當地出產的海參及鮑魚失收，近月價格已漲價30%。受來貨價格上升及消費力下降夾擊，不少業界人士均指生意受影響，只能期望經濟轉好以重新刺激消費。



內地非洲豬瘟疫情由北向南擴散，豬肉售價近日已見調高。旺角奶路臣街露天街市豬肉檔販陳太表示，豬肉來貨減少及來貨價反覆，售價已上調20%至30%。九龍城街市豬肉檔販陳先生亦指，貨源受豬瘟影響變得緊張，每擔豬肉來貨價貴10%至20%，價格較去年同期高10%至20%。香港農業聯合會主席陳建業稱，內地現時已禁止「外省豬」輸入廣東省，目前只有廣東省供港豬場可向本港供應活豬，但數量有限，近日更出現質素較差及「未足秤」情況。他坦言，未來3個月是關鍵期，若禁令持續，預計農曆年豬價會上調20%至30%。



海鮮是冬至飯另一「主角」，旺角海鮮檔主陳先生預計冬至海鮮來貨價會貴10%，不過售價不敢大幅上調。九龍城街市海鮮檔販陳女士則指，受近日天氣影響，魚獲減少，蝦、蟹等均貴約10%。香港海鮮業聯合總會主席李彩華表示，天冷時海面風浪較大，漁船減少出海致魚獲量少，海產來貨價升約20%至30%，而受價格及經濟環境影響，龍蝦及石斑等中高價海鮮的生意額下跌約10%，業界惟有「守住先」，期望1、2年後經濟轉好能重新刺激消費。



做節必備的參茸海味，價格亦受天氣影響。日本今年發生多次地震及夏天持續高溫，大棧董事總經理吳鴻森表示，當地出產的海參及鮑魚均失收，近半年日本海參售價已升近30%，與去年低位比較，更升了近70%。他估計全球暖化影響螺的繁殖，美國急凍螺頭貨源減少，以往1磅裝售價100港元，現時約130港元，不少人要轉用較貴的西非紅螺頭代替。華泰燕窩莊負責人陳太表示，海味仍有存貨，售價暫未上調，但日本海參日後售價有機會上調20%至30%。



新光酒樓集團常務董事總經理胡珠指受經濟不明朗影響，冬至5000港元以上酒席銷情不理想，約3000港元的酒席則較多人選選擇，而今年的訂枱情況，則較往年下跌幾個百份點。他表示，近日成本上漲，其中海味的來貨價更上升50%，但未敢貿然轉嫁消貴者。

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