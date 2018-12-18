Dr.東：行完山腳甲痛？　綁鞋帶3招解救

秋冬是行山遠足親親大自然好季節，然而，不少行山友有瘀甲、倒甲甚至甩甲問題，難道行得山多甲便苦？有足病診療師指，相關的腳甲問題是因經常落斜造成，腳趾不斷衝前擠壓令甲底出血，若所穿鞋子鞋頭太窄，情況更惡劣。她警告，不少年輕人只求上山「打卡」，僅穿平底或帆布鞋致抓地力不足，同樣增加腳趾壓力。其實，三個絕大部分人也不以為意的簡單鞋帶綁法，就是行山友最佳「護甲」法寶。



基督教聯合那打素社康服務足病診療師林沅君表示，落斜時腳趾會因地心吸力不斷衝前跟鞋頭撞擊，甲底因擠壓易出現瘀血，當中以腳趾公最常見。如果瘀血範圍不太大，即只有半塊腳甲出血，瘀血會隨時間自然吸收，未必需要治療。不過，瘀血有機會將腳甲托高，與新長出來的腳甲水平高低不一，需用指甲銼將凸起的腳甲磨平。



腳趾長期受壓有機會出現俗稱「倒甲」的嵌甲，即趾甲兩邊陷入兩側皮肉生長，令人痛不欲生。要預防倒甲，林指行山前一日剪腳甲是大忌，因剪得太入會增加倒甲機會，因此最好行山前一至兩星期剪甲。不過，腳甲太長亦有機會反甲，因此留一至兩毫米白邊最理想。



工欲善其事，必先利其器！即使已穿行山鞋，但若鞋頭太窄亦有潛在風險，最理想是鞋頭預留足夠空間，有少少鬆動，減低腳趾壓迫。林不建議穿新鞋行難度高或多上落斜山徑，因新鞋較硬身，又未跟腳形配合到，故新鞋落地頭兩至三星期最好行教育徑或較平緩的山徑。不少人嫌行山鞋外形醜，改穿一般波鞋或行街鞋行山，但這些鞋保護性及承托力低，走在不平路面易拗柴外，抓地力亦較差，變相腳趾要用更多力抓地，令腳趾更易受壓。



林說，每到行山季節特別多腳甲問題求診個案，輕微的倒甲或只需切除陷甲的部分便可，但嚴重至已有贅肉橫生就要切除。要預防腳甲變形，事前功夫並不難，林推薦三種簡易的綁鞋帶大法，切合不同山徑路段變化，學幾招傍身，下次行山不用再令「腳趾仔」帶傷落山。她警告別小覷腳甲問題，腳甲變形置之不理，有機會舊傷未去，新傷又來，除了易受細菌感染，甲底發臭患上灰甲，嚴重可令腳甲整塊甩出來。



預防瘀甲/倒甲的綁鞋帶大法



1. 末端綁外科結

~綁法：由鞋頭開始用一般的平結綁法，到末端預留兩排鞋孔，用兩組外科結方式繫結，不用太緊。

~好處：能夠固定腳形增加承托力，防止腳掌因落斜時不斷衝前與鞋頭撞擊，但較適宜落斜前使用，不宜全程使用。



2. 中間鞋孔不綁帶

~綁法：鞋中間位置的一至兩排鞋孔不綁鞋帶，鞋帶直接跳過，在末端繼續以平結方式繫結。

~好處：適合腳面太緊的鞋形或高弓足人士，藉此釋放鞋面壓力，令腳掌受力及承托力均勻。



3. 首排鞋孔不綁帶

~綁法：在行山前，第一排鞋孔不要綁鞋帶，由第二排開始穿鞋帶。

~好處：減輕鞋頭壓力，增加空間，適合鞋頭窄或腳趾外翻人士，行長路段山徑時較適合。



資料來源：基督教聯合那打素社康服務足病診療師林沅君



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