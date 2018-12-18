香港HMV自願清盤　公告：見證唱片業起飛　難敵數碼洪流

HMV數碼中國(08078)公布，以HMV Marketing Limited(「HMV零售」)最終股東之身份，議決HMV零售自願清盤。同時委任泓信會計師行之黃新強及徐美玉為其共同及個別臨時清盤人。



HMV零售以債權人自願清盤之方式清盤，當中考慮之因素，包括其缺乏償債能力，以及先前收到之多宗欠款訴訟。該公司正與有關業主商討還款方案。於清盤期間，清盤人將持續尋找新投資者重開HMV零售業務。



公告指出，香港HMV零售至今已開設了25年，見證過唱片業起飛，以及家庭式娛樂影音CD、VCD、DVD的最輝煌年代；但隨着時代發展、全球資訊及經濟氣候的環境變化，影音產品多番改革銷售模式亦難敵數碼洪流。



公告亦表示，HMV零售的英國總公司在2013年出現經濟困難，申請破產，全球分店清盤。去年加拿大102間分店已全線結業。香港的門市零售業務亦陷入困境，公司曾嘗試轉營，引入售賣包括耳筒、擴音機、玩具等產品。



但近月零售業務急劇變化，某品牌無線耳筒的興起令最暢銷的耳筒生意大幅下降，擴音機的銷售市場上亦有飽和迹象，加上傳統影音業務無好轉、經濟大環境的改變，令門市生意下滑，導致HMV零售這幾個月來收入急跌，經營困難。最終亦無法不面對時代巨輪的輾壓。公布披露HMV零售收入約3155萬港元，較2017年同期下跌約41%。



董事會認為，HMV零售自願清盤將可限制公司在有關HMV零售之問題上受到波及之風險。隨着HMV零售進行清盤，其將不再為公司附屬公司，並實際上從集團分拆出來；集團財務狀況及業務營運整體上將維持不變。