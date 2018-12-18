星光大道下月底重開　新設計巨星掌印首曝光

位於尖沙咀海濱的星光大道進行全面優化工程後，將於下月底重開，除原有巨星掌印外，將增加5個新掌印，總數添至112個。海濱事務委員會今日(18日)開會討論星光大道，大道原有的107個巨星掌印嶄新設計今亦首度曝光，多名委員關注開放後的交通問題，是否有足夠位置供旅巴上落客。



為方便遊人更了解巨星背後的故事及曾加互動，巨星掌印及銅像(包括梅艷芳、李小龍、麥兜及金像獎女神)均會注入數碼元素，遊人憑智能手機透過QR code瀏覽巨星簡介並觀看其電影短片，亦能透過AR擴增實境技術，與梅艷芳、李小龍、麥兜等「明星」互動合照。明星銅像設計方面，不再以鐵馬分隔遊人，而是加入特別的流水階梯設計。



掌印原置於地面，新設計將改置在木製的扶手欄河上，方便遊人，尤其長者及傷殘人士，可近距離接觸掌印，角度調校亦方便遊人以維港作背景自拍。掌印顏色參考金像獎獎座的典雅銅色，掌印「高清」設計可見細緻掌紋。星光大道將設一個小食亭及7部流動銷售車，支持本地創意品牌及小店。



負責發展項目的新世界發展有限公司代表指，農曆新年等大時節人流管制控制權將交給警方，管理公司正與旅遊業界研究通報機製作為短期措施。梳士巴利道交通擠塞問題，大部分因旅遊巴非法停泊，並非因旅遊巴上落客，據了解警方將加強執法。



海濱事務委員會轄下九龍、荃灣及葵青海濱發展專責小組委員袁海文表示，委員聆聽新世界匯報工程進度後，對於星光大道硬件無異議，但關心重開後交通的長遠影響，設置18個旅巴車位供上落客點，但如何令旅巴不長期違泊，認為只依靠警方執法並不足夠，有委員建議在違泊黑點加裝電子監察系統，違泊者會收到告票，以收阻嚇，希望運輸署可考慮。