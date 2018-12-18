產假延長至14周　資助學校教職員明年起受惠

《施政報告》早前提出將法定產假由10周延長至14周。教育局今日(18日)向所有資助學校、按位津貼學校、直資學校及參加幼稚園教育計劃的幼稚園發出通告，公布由明年1月1日起，將合資格女性教職員的有薪產假延長至14周。



教育局指，雖然政府需時修訂有關法例，但局方為推廣良好僱主精神，決定在資助學校等推行延長產假的新措施。同時，局方亦鼓勵幼稚園為合資格教職員提供14個星期有薪產假。



教育局稱資助學校核准編制內的教職員，或以教育局現金津貼支薪的合約教職員，及按位津貼學校與直資學校的教職員，如她們在緊接放取產假前已連續服務滿40個星期，而其實際分娩日期或預產日期為明年1月1日或之後，便可享有14周有薪產假。



在學校教職員放取產假期間，學校或須聘請代職人員以維持有效運作。在新措施下，教育局會適切地為學校提供津貼，讓學校申請發還支付相關代職人員的額外薪金開支，參加幼稚園教育計劃的幼稚園，如延長教職員的有薪產假至14周，並聘請替代人員亦可獲得是項津貼。