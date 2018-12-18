《蘋果》《壹週刊》誹謗章子怡　聆案官將釐定賠償額

國際影星章子怡在港控告《蘋果日報》及《壹週刊》誹謗的案件，高等法院早於2013年底裁定涉案文章明顯誹謗章子怡，下令剔除被告的抗辯理由，並裁定被告敗訴，成為首宗香港法院剔除誹謗案抗辯書的案例，但案件仍未展開評估賠償金額的聆訊。有關案件今早(18日)於聆案官席前提訊，據與訟雙方律師透露，就有關責任問題的法律程序，包括上訴等程序均已全部完結，現時只剩下賠償額的問題。



雙方律師透露，有關賠償額方面，將會交由聆案官處理及釐定。不過被告方指就此方面，被告方並未收到原告任何證人供詞及相關文件，聆案官最終下令雙方先交換相關證人供詞及相關文件，再交由高院聆案官處理賠償額問題。



案情指，原告章子怡稱《蘋果日報》及《壹週刊》分別於2012年5月刊登兩篇誹謗她的報道，因此入稟控告該兩份刊物的出版商和時任總編輯誹謗，4名被告包括蘋果日報有限公司、張劍虹、壹週刊出版有限公司和李志豪。



高院聆案官於2013年11月指，涉案文章明顯誹謗章，基於被告未能提出合理爭辯理據，下令剔除被告當時的抗辯書，成為首宗香港法院剔除誹謗案抗辯書的案例。高院再於2014年1月就該次剔除抗辯書的申請，下令被告支付39萬港元訟費給章。