佔旺藐視法庭案　黃浩銘申定罪上訴許可遭駁回

社民連副主席黃浩銘於2014年佔領行動期間，阻礙執達主任清理旺角彌敦道「佔旺」現場，最終在高院被裁定刑事藐視法庭罪成，判監4個半月並已服刑完畢，黃早前就其定罪提出上訴失敗後，再被高院上訴庭拒絕批出終審上訴的許可。黃浩銘今日(18日)直接向終審法院，就其定罪申請上訴許可，終院開庭約兩小時後，即時駁回他的申請，並下令他需支付律政司的訟費，訟費金額稍後評定。



上訴人黃浩銘認為，單憑他有阻礙執達主任執行職務的「基本意圖」並不足夠，法庭必須肯定他有違抗法庭命令、干擾司法妥善執行的「特定意圖」，才可構成他有刑事藐視法庭的犯罪意圖，將他入罪。



上訴方又指，執達主任及警方當時雖多番警告在場人士離開，但有別與過往的遊行集會，並無作出最後警告，若當時有作最後警告，黃可能已離場，不會被捕。



但終院法官指出，刑事法有關「基本意圖」與「特定意圖」之間分別，並不適用於本案，因當年傳媒已廣泛報道法庭頒下佔旺禁制令，黃浩銘應知道執達主任是受法庭委託清場，阻礙執達主任執行職務等同違反法庭命令。法官更指，若在本案中硬要區分「基本意圖」與「特定意圖」，只會是不切實際及淪為學術討論。



多名社民連成員到終院聽審，散庭後他們在庭外拉橫額示威，高呼「雨傘運動、不屈不撓、公民抗命、無畏無懼」等口號。黃浩銘表示，今次是政府史無前例首次透過民事程序，以刑事罪行起訴示威者，他對裁決感到失望，憂慮今次判決會影響日後的示威行動。