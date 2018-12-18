村民坐推土機圖阻沙螺洞保育　業主環團申禁制兼索償

有「蜻蜓天堂」美譽的沙螺洞，其保育工程上月展開，但受到部分人士阻撓，期間有人坐在推土機上，以粗口侮辱環保團體的職員，甚至報警，令工人被迫停工。擁有土地的發展商，聯同環團綠色力量、職員和義工等，昨(17日)入稟高等法院控告5名人士，向法庭申請禁制令，並向5名被告索償，其中綠色力量及其人員要求法庭頒令，禁止5名被告進入或逗留在工地內100米範圍，並禁止他們以行動或言語騷擾和恐嚇職員和義工。



3名原告依次是沙螺洞發展有限公司、綠色力量有限公司，以及代表綠色力量所有職員、代理人和義工的陳麗霞(譯音)。5名被告依次是張偉國、張偉強、李伯恩、張文光和張始文。



涉案工地的業主即首原告要求法庭頒令，宣布5名被告無權使用、進入、佔有或佔用涉案工地，他們也無權在涉案工地進行任何工程或興建任何結構物。首原告又要求法庭向五名被告發出禁制令，阻止他們作出上述行為，並阻止他們在涉案工地放置器材、建築物料或堆放物料，以及阻止他們阻塞涉案工地的出入通道或阻礙首原告和次原告在涉案工地上施工。



綠色力量早前透露，已獲環境及自然基金撥款近850萬港元，協助復修沙螺洞生境，該環團目前以象徵式租金向發展商租用沙螺洞約15公頃農地，當中只有約3公頃需要向規劃署申請規劃許可，其餘8公頃土地只是進行除草、清理垃圾，毋須申請審批。