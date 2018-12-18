兒童醫院今分階段啟用　病童讚設施靚感覺似私院

香港兒童醫院今日(18日)正式啟用，集中處理嚴重、複雜、不常見，為全港初生至18歲的病童提供治療，並分階段投入服務。兒童腎科門診率先在早上時段為已預約病童提供覆診服務，而該院首名病童於早上10時許到院登記，他形容醫院設施漂亮舒適，感覺似私家醫院。



香港兒童醫院行政總監李子良表示，兒童醫院首階段會提供血液及腫瘤科、腎科及先天性新陳代謝科的專科門診，並在下年首季分別投入腦神經、內分泌科。李形容院內布置色彩繽紛，設有玩具及圖書，希望讓小童有家的感覺，不會表現緊張。



李續稱，院方目前已為約260名病人登記跟進覆診，新職位亦招聘了90%的新員工，連同其他原組調遷員工，相信人手能應付首階段需求。提到現時只有3條公共交通小巴及巴士線來往兒童醫院，李指下年會新增兩條小巴線，期望當局能夠盡快落實。



13歲男童余日曦為醫院首位病童，由瑪嘉烈醫院轉介至兒童醫院覆診。其母余太指，兒童醫院的醫護團隊亦是來自瑪嘉烈醫院，對兒子病況已有跟進及了解，並讚揚醫院「好驕傲香港有這些設備。」