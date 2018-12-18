設公司推薦入職再包攬工程　K-Swiss前僱員認欺詐

美國運動服裝品牌K-Swiss的一名前僱員，6年前以自己開設的廣告公司名義，替自己撰寫推薦信，而成功獲得K-Swiss職位，再利用職權之便，把K-Swiss的逾百個陳列工作項目判給自己的公司，後又暗中將當中的50多個項目再以低價分判予另外2間分判商，從中「食價」逾20萬港元。廉署調查後，拘捕該名前僱員及一名曾行賄的分判商。2人今日(18日)在區域法院認罪，押後判刑。



39歲首被告黃英傑為K-Swiss的前僱員，他承認使用虛假文書及欺詐2罪；而35歲分判商次被告郭志健則承認一項向代理人提供利益罪，案件押後至明年1月15日，待索閱2被告的背景報告，及次被告的社會服務令報告。期間，首被告須還押看管，次被告續准保釋。



案情指，黃於2012年中向K-Swiss申請視覺陳列設計員一職，聲稱自己曾在域高廣告製作公司工作，並交上由域告發出的推薦信。惟域高實是黃自己成立的公司，由他獨資經營。黃因而獲得該職位，並工作至2015年9月，黃在職期間負責就視覺陳列營銷的工程項目，尋找承辦商，黃及後成功向上司推薦自己的公司域高承辦184個項目。



黃接得項目後，再暗中把其中的50個及8個項目分判予另外2名承辦商，從中獲利21.9萬港元。直至其中一間分判商向K-Swiss請求繼續讓他們承辦工程時才揭發事件。而郭志健曾接受黃給予的8項項目，在2014年12月於澳門布置商店時，曾把7000港元給予黃作「車馬費」。



辯方求情指，黃患有家族遺傳的肌肉萎縮症，事後已感到後悔及深感不安，並已就其案中得益，預備好作出賠償。至於郭雖接受數個項目，但只有案中一次給錢予黃，該次亦是應黃要求，郭並沒有誇大工程費用。



法官關注到兩名被告於2016年已被捕，至今已有兩年之久，質疑當中有否延誤之處。控方回應指案件調查工作複雜，且涉及不少文件，需時處理。法官着控方下次聆訊時預備相關資料以作考慮。