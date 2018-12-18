HMV遣散70員工料欠逾4000萬街數　存貨變賣下月定斷

HMV零售今早(18日)決定自願清盤，位於銅鑼灣名珠城的HMV旗艦店今早關閉，門上貼上清盤通知，指今早公司開始債權人自願清盤程序，店內則召開員工大會交代清盤及遣散事宜。臨時清盤人指，70名員工會即日遣散，若日後HMV重開，會優先聘用被遣散員工。



負責接手的泓信會計師行有限公司執業會計師黃新強在會後表示，今早9時30分其會計師行正式接手成為HMV公司自動臨時清盤人，並協助召開員工大會，共約70人參加。公司安排員工領取工資8000港元、2000港元代通知金及8000港元遣散費，長期服務金及強積金也會一併安排。



他續指，目前未有詳細欠薪及欠債數目，但估計欠「街數」約為4000多萬港元。至於HMV的貨品大多為唱片及黑膠碟，該會計師樓只有保存資產的權力，至於詳細的資產變賣及分配，須待下月10號的債權人會議正式清盤後再作安排。



立法會勞工界議員何啟明指，HMV清盤訊息混亂，工聯會勞工服務中心接獲相關查詢時，有員工指可獲取1.8萬港元的優先款項，但又有律師帶部分人到勞工處申請破欠基金，而上述兩類做法分別屬於自願性清盤及強制性清盤的處理方法，促有關公司盡快解釋及交代現況。



勞工處指暫未接獲HMV僱員的求助個案，處方會與臨時清盤人保持聯絡，了解進一步的發展，亦會向受影響僱員提供適切協助。受影響僱員可向勞工處勞資關係科各分區辦事處尋求協助，或致電勞工處特設的僱員權益熱線： 29287112 查詢。