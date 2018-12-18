深水埗天降橫財：幣少爺買9.2萬元飯票　明哥教做真正慈善

【15:00】「幣少爺」向明哥購買了9.2萬港元飯票，明哥笑稱對方原本欲捐10萬元，「但唔知喺邊度使減啲。」「幣少爺」稱，會接受明哥建議，往後進行慈善活動時會「低調啲，唔會咁張揚。」被問及有虛擬幣苦主稱投資失利，「幣少爺」稱「呢個世界有買有賣，佢可以選擇退款，而我哋已經將錢退番。」明哥則謂，不會了解購買飯票的市民的資金來源，又稱「會一路教佢（幣少爺），希望大家都可以用個心，做到真正嘅慈善工作。」其後，「幣少爺」駕乘停泊在南昌街的私家車離開，始發現該車因違例泊車被抄牌。



【14:00】「幣少爺」手持大疊金牛，現身深水埗明哥的飯店，並且透過其fb直播過程，期間，大批街坊在門外舉起手機拍照及圍觀，當見「幣少爺」取出金牛，一度起哄歡呼。警方派員到場維持秩序，並且舉起攝錄機拍攝現場圍觀情況。



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「幣少爺」今日(18日)凌晨在其fb預告，指下午會到深水埗明哥的飯店做慈善買飯票，並交由明哥派發。據明哥下午1時在其飯店接受訪問表示，「幣少爺」至今仍未與他聯絡，亦未當面見過對方，故未能確定對方稍後會否出現。



明哥續稱，前日(16日)對方亦曾預告會到其飯店買飯票，但當日出動後便被警方拘捕，「今次佢（幣少爺）可能會無咁誇，會畀我哋派（飯票），唔係佢自己派。」明哥表示，任何人捐款到其飯店也會接受，最緊要幫到基層居民。



對於幣少爺被指在街頭派錢，明哥認為「誇咗少少」，故若見到對方，會勸喻他「唔好急功近利，帶動佢行番條正確道路，唔好擾亂到社會秩序。」