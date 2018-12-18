近半雙職家長情緒欠佳　假日湊仔心跳失眠

雙職家長要兼顧工作和照顧子女，壓力重重。有政黨調查發現，47%雙職家長有情緒欠佳狀況，10%受訪者出現情緒不穩徵狀。25至34歲的年輕家長及家庭收入不高的受訪者精神健康不穩率最高，假日長時間照顧子女的家長，出現心跳、手震及失眠等次數較多。



民建聯家庭事務委員會委託機構進行香港雙職家庭精神健康研究調查，收回有效問卷201份，在精神健康評分15個項目中，受訪者最常出現明顯負面徵狀包括精神欠佳、做事提不起勁、總覺諸事不順、覺得問題不能解決、深呼吸和嘆氣，及失眠等。



分析指，年長受訪雙職家庭成員情緒較穩定，只有25至34歲受訪者出現情緒不穩，此組別情緒欠佳比率有68%。家庭月入與情緒健康亦有顯著關係，家庭月入4000至15,999港元及16,000港元至27,999港元的雙職家庭出現情緒不穩的比率較高，分別為20%及14%。



從事藍領、非技術工人的家長亦有較高比率出現情緒不穩，工作時數長、教育程度愈高，及假日陪伴子女時數愈高的受訪者出現心跳、手震、不想進食及失眠徵狀的次數愈多，可能與假日沒有兒童照顧服務有關，家長要兼顧家務與照顧兒童，感到吃力。