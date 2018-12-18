家長期望高資優生壓力大　隨時由人生勝利組變輸家

資優生能力高壓力大，隨時由人生勝利組變輸家。香港資優教育學苑去年初訪問801名資優生，調查發現，家長對資優生的期望愈高，會令子女容易情緒激動、壓力大，同時令子女變得完美主義，覺得課堂沉悶。學苑形容家長期望是「兩刃劍」，建議資優生家長多與子女溝通，在期望與鼓勵中取得平衡。



學苑校友駱美君中學時曾在11個學科取得全年最高分，連跑步都比別人快，被同學稱為「一姐」，連父母都擔心她會太大壓力，勸告她不要過度苛求自己。在修讀資優課程期間，她擴闊了視野，高興能在常規課程外學到其他知識。



另一校友余浩榮則由「問題兒童」變牛津大學博士生，出生公屋家庭的他，自小愛發問，甚至影響課堂秩序，父母更誤會他有過度活躍症，修讀資優課程後，令他眼界大開。他指資優生不喜歡別人叫他加油，因意味他未有盡力，建議家長多聆聽，了解資優生心底話。



資優生家長Pat分享培育資優女兒的經歷，她指女兒自小品學兼優，她對女兒期望高，但女兒中四時學習變得消極，自暴自棄，不喜歡母親追問問題，Pat毅然放棄高薪厚職「陪讀」，陪伴女兒走過低谷，成功考入大學。



香港資優教育學苑院長吳大琪表示，學苑成立10周年，曾為逾2萬名資優生及家長提供全方位支援服務，正研究未來10年的發展路向，制訂配合社會發展的課程，讓資優生有更大發展。