翼龍身上有羽毛？港大將羽毛起源推前7千萬年

恐龍研究有新進展！由南京大學地球科學與工程學院姜寶玉教授率領，成員包括港大地球科學系助理教授(研究)文嘉棋的國際研究團隊，最近在權威學術期刊《自然─生態與進化》(Nature Ecology & Evolution)中發表研究成果，證實翼龍身上的羽毛與現代鳥類及各種恐龍的羽毛相同，此發現將羽毛的起源推前約7000萬年。



學界通常把翼龍身上的毛髮稱為「密集絲狀物」(Pycnofibres)，與鳥類及恐龍的羽毛本質不同。但今次研究發現翼龍有至少4種羽毛，包括簡單的長絲(「毛髮」)、絲束、半簇絲和絨羽。這4種羽毛亦見於兩大恐龍類別，分別是草食性的鳥臀目恐龍和獸腳類恐龍，當中包括鳥類。



文嘉棋指，他和美國科學發展基金會(Foundation for Scientific Advancement)的Tom Kaye使用兩人共同開發的激光誘導螢光成影(LSF)技術，掃描了翼龍標本，LSF影像清楚顯示了翼膜的特徵，及其呈薑色的羽毛完整地保存在原位。



布里斯托爾大學地球科學學院的Mike Benton教授補充指，曾進行了一些演化分析，證明翼龍的密集絲狀物其實就是羽毛，跟現代鳥類和各種恐龍的羽毛無異。



研究團隊經過仔細查證，仍無法找到任何證據證明研究中的4種密集絲狀物與恐龍(包括鳥類)的羽毛有任何分別，因此指出翼龍的密集絲狀物與恐龍的羽毛在約2.5億年前有着同一個進化起源。