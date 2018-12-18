被指容許警員掟磚等同參與暴動　警司否認辯方說法

前年2月發生的旺角暴亂案，4名涉案人士包括本土民主前線前發言人梁天琦等，分別被控暴動、煽惑非法集結及非法集結等7項控罪，外籍高級警司戴誠輝今日(18日)續接受辯方盤問，談及辯方指當時有警員「掟磚」的事件。戴稱當時無印象見到有警員掟磚，因他一直望向天看到有磚頭「飛過來」。辯方指出當時戴是見到有3名警員掟磚且沒有阻止他們，故戴警司當時係參與暴動。戴則表示完全不同意辯方之說法。



另外戴早前指在山東街見到有女警受傷，並有追捕掟磚的金髮男子，戴今日則指原來當時他的膝蓋受傷。辯方即質疑指如他有受傷根本不可能會追捕該掟磚男子，戴即回應指就是因為受傷所以捉不到他。



控方其後傳召高級警司莫慶榮作供。莫當時為西九龍機動部隊警司，案發當日他正休假但有到旺角探望執勤的同事，並於晚上10時後到達，當時已有的士被約60人圍在砵蘭街馬路，當中有約10人身穿寫有本土的藍色衞衣，而莫的同事亦未能進入現場處理交通事故。



莫稱，當時有叫下屬用擴音器呼籲群眾合作讓他們處理交通事故，但他同時見到一知名人士黃台仰用擴音器作呼籲，且「好似指揮群眾咁」叫他們不要讓警察進入，而群眾又好像聽他的指揮一樣。莫指的士其後獲准離開但仍有約200人在馬路上，莫認為當時人群可能已干犯阻塞道路的罪行及違反《公安條例》，參與非法集結，故要求更多機動部隊成員支援，並希望可採取行動重開道路。



莫其後決定要推出高台，叫下屬上高台呼籲群眾合作，但群眾見到高台後變得激動並向警方擲物並衝擊警方，情況變得混亂。莫及後決定要隊員回去拿頭盔盾牌等裝備，因為有人向警方擲物。莫亦要求隊員在山東街組成防線沿砵蘭街向亞皆老街推進，希望可把群眾趕回行人路，並要隊員抄下群眾的資料以便日後作檢控。