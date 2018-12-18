屋宇署指港鐵圖則無提削牆　改動須署方核准

沙中線獨立調查委員會今(18日)展開第37天聆訊，屋宇署助理署長何漢傑供稱，署方收到港鐵呈交有關紅磡站工程的「永久工程改動文件」，當中未有提及連續牆頂部會被削低，何強調若需要於工程中作任何改變，需將新圖則交署方審核方可動工。



代表政府的資深大律師許偉強展示由港鐵呈交署方的臨時工程設計文件，當中有提及將連續牆底部削低，許詢問何，是否即代表署方已接受港鐵的設計改變申請。何不同意，指該份報告完全沒有提及改動上的詳情，如在哪一幅牆削石屎等均沒有提及，夾附在該文件的圖則看到連續牆頂部未有削低，仍有螺絲帽在牆內，而且在永久工程改動文件內亦隻字不提會將連續牆削低。他重申，作出任何改動都一定要交由署方審核，更需於圖則上列明改動詳情。



禮頓質量及環境經理Kevin Harman供稱，自己有份決定向泛迅發出不合格報告(NCR)157號，即於2015年12月中發生的違規剪筋事件，他承認這次是其職業生涯中首次遇工人將鋼筋絞牙部分剪掉，但不了解因由。



根據Harman的職責，他有責任將不合格報告結束處理，政府代表律師鄭欣琪指NCR157已於即日修正，質疑他為何於一年後才結束檔案。Harman歸咎團隊溝通上失誤，承認去年初結束檔案時將日期補寫上12月15日。委員會主席夏正民質疑，委員會到目前為止所得知的證供，發現好多文件都是後補交回，日期更是「變來變去」，Harman解釋該日期是根據測量申請表格(RISC FORM)來填寫。