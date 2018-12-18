警拘「撞車黨」男女　涉與4宗同類案件有關

一名姓謝(55歲)男子，本月8日晚上約8時，駕駛私家車沿長沙灣道往美孚方向行駛，至長沙灣道及界限街交界時，一名穿藍色外套及斜孭袋男途人，疑從行人路衝出馬路，謝見狀減速，惟男途人仍撲向私家車車頭撞車倒地，未幾自行站起要求司機賠償。謝懷疑有人刻意衝出馬路肇禍，落車與該男途人理論爭執，同時報警求助。



據悉，有人得悉報警後企圖逃走，謝上前阻止時，一名女途人突然上前截停謝，更聲稱被非禮，雙方一輪糾纏後，該對男女最後逃離現場。深水埗警區刑事部人員經深入調查後，上周一(10日)下午約1時，在深水埗海壇街拘捕一名姓胡(41歲)男子及一名姓高(29歲)女子，涉嫌「企圖欺詐」，他們其後獲准保釋候查。



警方經進一步調查後，發現該名姓胡男子，另涉嫌與3宗分別於去年1月4日在油麻地廣東道與眾坊街交界、今年10月4日在旺角康樂道與快富街交界，以及於今年11月7日在深水埗界限街與大角咀道交界發生的企圖欺詐案有關。胡疑從行人路衝出馬路，撞向途經的私家車、的士及貨車後，向司機欺詐數百元現金不等，案中涉事司機均沒有作出賠償。



至昨晚(17日)約7時，警員在深水埗北河街與荔枝角道交界，再拘捕胡帶署扣查，高女須於明年1月上旬向警方報到，案件交由深水埗警區刑事調查隊跟進。深水埗警區總督察(調查)呂雪琪表示，暫未有證據顯示案件涉及集團式犯罪，警方正進一步調查2名被捕男女之間的關係，以及有否同黨假扮途人或協助疑犯逃離現場。