樹仁爆民主牆管理風波　學生會批校方專橫無道

香港樹仁大學爆出民主牆管理權風波，學生會今日(18日)在Facebook發聲明指，校方在本月7日通知學生事務處，因學生會「未能產生新一屆幹事會」，基於「未有院校認可之行政機關管理辦事處和民主牆」，故收回民主牆空間，學生會上周三(12日)交涉不果，批評校方漠視學生會選舉結果、打壓學生自治及言論空間，要求校方下周四(27日)前回覆，否則不排除行動升級。



聲明指，學生會早前已選舉順利產生新一屆評議會，將根據《樹仁大學學生會會章》成立臨時行政小組，繼而與校方簽訂會室租約，維持正常運作。又指「幹事會」只是「學生會」轄下負責運作和決策的機關，學生會尚包括「編輯委員會」和「評議會」，會室是租予「學生會」，批評以幹事會出缺而扼殺其他機關使用場地的權利不充分。



至於民主牆，學生會強調是學生發表意見的平台，能鼓勵師生就校園及社會事務交流，若遭收回是收窄言論空間，直斥校方專橫無道，要求尊重學生自治，保障言論空間。



樹仁大學接受東網查詢時解釋，按照慣例，校方會與該年度的幹事會簽定借用場地協議，但自2017年起學生未能組成幹事會和評議會，故校方才於今年3月酌情與臨時行政小組簽定協議，協議結束日期為本月31日，強調校方早前已提醒學生盡快成立幹事會，否則將不會繼續借用場地。



校方指，若學生有意成立幹事會，最快可於明年2月正式成立，並指校方會與新幹事會商討和簽定借用場地協議，而新幹事會成立前，校方會盡力協助需要使用日常服務的學生。